Poggiorsini, nuovo splendore per la chiesa parrocchiale SS Addolorata

Nuovo splendore per la chiesa parrocchiale di Maria SS Addolorata di Poggiorsini (Ba): nelle foto che ci ha gentilmente concesso Paolo Siccardi, fotografo accreditato Santa Sede, si vede la consacrazione del nuovo altare, sede e ambone da parte di Monsignor Ricchiuti, vescovo di Gravina, Altamura e Acquaviva delle Fonti, in concelebrazione con il parroco Don Stefano Nacucchi, che grazie all'8x1000 alla Chiesa Cattolica e all'impegno di tanti volontari è riuscito in soli 7 mesi a completare i lavori. Presenti numerose autorità civili e religiose, e le maestranze che hanno eseguito la ristrutturazione.

(foto di Paolo Siccardi)