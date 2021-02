«Alberobello in love», la città dei trulli è ancora più romantica sotto la neve

BARI - Che sia una delle città più romantiche del mondo, è ormai chiaro a tutti. Che non siano più soltanto i superbi coni di pietra a conferirle fascino, è un dato digerito in tutto il mondo. Ma Alberobello non riesce a sottrarsi in ogni caso al magnetismo del mese dell’amore che vive oggi la sua giornata clou (certo, distanziamento sociale permettendo).

Da queste parti, l’intenso periodo invernale che prende a pretesto il giorno di San Valentino per pescare nel cuore dell’ispirazione carnascialesca, lo hanno ribattezzato «AlbeLOVEbello» che spalanca le porte al mese dell’amore nella Capitale dei Trulli. Tutto ha preso vita nella giornata di ieri, e fino a domenica 7 marzo saranno ancora una volta le luci protagoniste del paesaggio. Le luci si accenderanno sui trulli per festeggiare San Valentino, così come siamo ormai abituati in un calendario sfavillante che porta visitatori e turisti nel freddo inverno come nelle calde sere d’estate.

E il tutto non suoni stonato, in questo periodo così buio, «AlbeLOVEbello» è anche un modo per stringersi in un abbraccio di affetto virtuale in questo difficile momento di emergenza mondiale legato alla pandemia. Dopo le luci accese sui trulli nel pomeriggio di ieri, e per un mese, la Capitale dei Trulli ospiterà installazioni artistiche, luminose, addobbi e decori dedicati all’amore. L’evento, che ha il patrocinio del Comune, è organizzato da Unique Eventi e sostenuto da Engie, player dell’energia e servizi che cura il servizio di pubblica illuminazione della città. Una cascata di cuori illuminerà i trulli del Rione Monti, il Belvedere e il Trullo Sovrano. Ci saranno inoltre allestimenti in largo Martellotta e photobooth nei vicoli della zona monumentale. «Per il terzo anno consecutivo i nostri trulli si accenderanno per celebrare San Valentino – dice l’assessore al Turismo, Antonella Ivone –. Alberobello che è già uno scenario naturalmente romantico, lo diventerà ancora di più grazie a questa iniziativa che mette insieme sponsor, eventi e commercianti tutti animati da uno stesso obiettivo: rendere la Capitale dei trulli una realtà sempre più attrattiva in ogni periodo dell’anno. Quest’anno il mese dell’amore ha una valenza ancora più importante: un augurio di affetto e di speranza in questo difficile momento di emergenza mondiale in cui siamo ancora costretti ad essere distanti, a limitare la nostra socialità». Un periodo non facile che pure si è scelto di vivere con il sentimento della speranza. Non dimenticando che Alberobello si prepara a festeggiare, nel prossimo mese di dicembre, i 25 anni del riconoscimento Unesco a patrimonio dell’Umanità. Un momento che si spera essere per tutti la ritrovata normalità dei gesti e degli incontri, della socialità e della fine della crisi per tanti operatori commerciali che sono la spina dorsale dell’economia cittadina.