San Valentino imbiancato a Matera: baci tra i Sassi sotto i fiocchi di neve

MATERA - Un 14 febbraio più romantico di così non si poteva avere: a Matera la neve cade copiosamente imbiancando tutta la città e rendendo ancora più suggestivo il centro storico. Un'occasione unica per gli innamorati che oggi festeggiano San Valentino: impossibile non scattare alcune foto sotto i fiocchi di neve mentre ci si scambia un bacio e il freddo...non si sente più. Ecco le foto che immortalano grandi e piccini a spasso tra i Sassi.