Bari, tornano i ristoratori in strada: «A San Valentino riapriamo i locali»

BARI - I ristoratori baresi sono scesi per strada davanti al palazzo dell'economia in Corso Vittorio Emanuele per confermare ancora una volta la loro volontà di aprire le proprie attività di ristoro per la giornata di San Valentino il 14 febbraio con tutte le misure anti-covid 19.

«Sono undici mesi che non portiamo il pane a casa. Che rosicchiamo piccoli gruzzoli messi a da parte, per chi ce l'ha». Già nei giorni scorsi gli stessi erano scesi in piazza per chiedere risposte altrimenti, avevano già annunciato, per la salvaguardia delle loro attività, dei loro dipendenti, e delle looro famiglie, sisero, «saremo costretti a ricorrere ad una azione di disobbedienza civile: il 14 febbraio alziamo le saracinesche e riprendiamo a lavorare anche contro le disposizioni». Oggi lo hanno confermato.