Il Natale di Singapore ha luci baresi: 300 lampadine da Capurso vanno oltreoceano

Un’eccellenza pugliese ha illuminato il Natale di Singapore. Una delle più grandi risorse della Puglia sono le feste patronali. Tra i suoi ingredienti ci sono le affascinanti luminarie, vere opere d’arte che sono conosciute anche fuori regione e in alcuni casi nel mondo.

Da diversi anni è toccato a un’azienda, eccellenza italiana, illuminare a festa il Natale di Singapore. Un percorso di architettura di luce con 300mila lampadine che si accendono gradualmente e installazioni da far rispecchiare il cielo.

La Paulicelli Gianfranco srl, famiglia di origini baresi ma capursese di adozione, in collaborazione con Namaste Europa, nota società di produzione di eventi internazionali con sede a Lugano in Svizzera, guidata dal ceo Paolo Maimone, è l’unica azienda al mondo ad aver realizzato un evento di grande portata, oltretutto con la presenza del pubblico che ha potuto, nel rispetto di tutte le regole di sicurezza in periodo di piena pandemia Covid, godere dello spettacolo di luce reso dalle luminarie della tradizione storica pugliese.

Tutte le strutture realizzate, compreso un maestoso albero di Natale composto esclusivamente da luminarie tradizionali, spiccano nel piccolo Stato asiatico e in particolare nella città di Singapore.

La nota azienda barese di luminarie, sempre con Namaste Europa, realizza già da moltissimi anni il Natale nella Repubblica di Singapore che è il quarto principale centro finanziario del mondo ed è una delle principali metropoli cosmopolite del globo, ma questo è stato un anno davvero speciale considerando la difficile situazione sanitaria.

Tutti gli operatori della ditta hanno osservato un periodo di quarantena appena giunti sul posto, sono stati sottoposti a tampone, dopodiché hanno iniziato ad allestire il loro sfavillante spettacolo di luci e colori. Gli organizzatori di Singapore si sono ben coordinati con l’azienda barese per far vivere l’evento a tutta la popolazione in totale sicurezza. La progettista è l’architetto Francesca Paulicelli.