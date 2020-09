Crociere, Costa Deliziosa torna ad attraccare a Bari, domani sarà a Brindisi

BARI - Costa Crociere ritorna nel porto di Bari con Costa Deliziosa, la prima nave della compagnia italiana a riprendere il mare con ospiti a bordo. Ha attraccato alle 14, proveniente da Trieste, nell’ambito di un itinerario di una settimana dedicato alla riscoperta, in sicurezza, del meglio dell’Italia, con scali solo in porti italiani.

Le tappe successive saranno Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa, Catania e Trieste, con ritorno a Bari previsto per lunedì 14 settembre.

Grazie alle nuove procedure sanitarie, i croceristi possono godere della miglior vacanza in crociera, con tutte quelle esperienze che hanno sempre apprezzato, nel rispetto della massima sicurezza, non solo per chi è a bordo ma anche per le comunità delle destinazioni visitate.

L’imbarco di Costa Deliziosa, che per le prime tre crociere di settembre saranno solo residenti in Italia, ha seguito le procedure previste dal Costa Safety Protocol, il protocollo sviluppato dalla compagnia insieme a un panel di esperti scientifici, che contiene nuove misure operative adeguate alle esigenze della situazione COVID-19, perfettamente conformi alle disposizioni in materia definite dalle autorità italiane ed europee.

L’arrivo al terminal, avviene in fasce orarie differenziate grazie al check-in online, ogni ospite è sottoposto al controllo della temperatura corporea, alla verifica del questionario sanitario e a un test con tampone antigenico.

Dopo aver completato con successo queste verifiche l’ospite viene considerato idoneo a imbarcare.