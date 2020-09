Alessano, individuate autrici di scritte blasfeme su chiesa antica: denunciate due «writer»

ALESSANO - I carabinieri, a conclusione di certosine indagini, hanno denunciato in stato libertà due donne (una 48enne residente a Livorno e una 40enne residente a Berlino) per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

I militari, infatti, hanno identificate le due donne grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza privati e grazie ad alcune testimonianze raccolte. Altre 3 persone sono in via di identificazione.

Ad essere presa di mira dalle «writer» è stata la parete esterna della chiesetta di «Santo Stefano» risalente al XVI secolo sita in Montesardo frazione comune Alessano, in località «Macurano». Il danneggiamento sarebbe avvenuto lo scorso mese mediante l’utilizzo di vernice spray di colore rosso e nero con la quale venivano scritte frasi in italiano, inglese e tedesco.

Motivo del gesto, in via di accertamento, non sarebbe al momento nè di carattere politico nè religioso.