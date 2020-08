Bari, troppo caldo in città: coppia si tuffa sul Lungomare Nazario Sauro

BARI - Non hanno resistito al caldo di Bari, così questa coppia di temerari ha deciso di fare un bagno nello specchio d'acqua di fronte la Presidenza della Regione Puglia, sul Lungomare Nazario Sauro. L'impresa è stata immortalata dai passanti che sorpresi da come quest'uomo e questa donna abbiano sfidato la scarsa limpidezza del mare. Com'è noto, infatti, le acque vicine alla città non sono propriamente "pulite": rifiuti, alghe e fluidi scaricati dalle imbarcazioni si propagano in quella zona di mare rendendolo particolarmente sporco. Una bravata che si spera non costerà loro qualche malattia.