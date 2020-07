Treni Bari-Taranto: tra Sant'Andrea e Bitetto si viaggerà su doppio binario

Domenica 26 luglio i treni in circolazione sulla linea Bari – Taranto percorreranno per la prima volta la tratta Bari Sant’Andrea – Bitetto su una linea a doppio binario. Ultimo tassello del raddoppio della linea Bari – Taranto, inserita tra le infrastrutture strategiche di interesse nazionale, la nuova tratta - quasi tutta in trincea e lunga circa 10 km - attraversa i comuni di Bari, Modugno e Bitetto.

Il nuovo tracciato ferroviario attraversa anche un tratto in galleria lungo circa 1 km e un viadotto in carpenteria metallica di grande pregio ingegneristico che scavalca una cava dismessa.

Sul nuovo tratto di linea sono state realizzate due nuove fermate: una a Modugno, fuori dal centro abitato liberando così la città dal transito dei treni, e una a Bari Villaggio del Lavoratore, a ridosso del quartiere Stanic, a servizio di un potenziale bacino di 3.500 abitanti. Entrambe le fermate hanno un ampio parcheggio auto, una fermata bus, marciapiedi a raso per facilitare l’accesso al treno, percorsi e mappe tattili per le persone a mobilità ridotta, un impianto di illuminazione a led, monitor partenze e impianti di diffusione sonora.

Con l’attivazione del nuovo tratto di linea saranno eliminati anche 6 passaggi a livello, con benefici in termini di regolarità e di capacità grazie alla presenza del doppio binario. Durante i lavori sono stati impegnati quotidianamente circa 300 tra tecnici e operai di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 220 milioni di euro.

Per consentire le operazioni di allaccio del doppio binario, nelle giornate di giovedì 23, venerdì 24, sabato 25 e fino a domenica 26 luglio mattina, la circolazione sarà sospesa tra Acquaviva delle Fonti e Bari Centrale. I treni regionali della relazione Bari – Gioia del Colle - Taranto saranno limitati ad Acquaviva delle Fonti e i treni della lunga percorrenza a Bari Centrale o deviati via Brindisi. Durante l’interruzione, sarà attivato un servizio di bus sostitutivi tra Acquaviva delle Fonti e Bari Centrale e tra Gioia del Colle e Bari Centrale.