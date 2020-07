Bari, carambola tra auto sul Lungomare: solo lievi feriti e strada chiusa al traffico

BARI - Tragedia sfiorata, questa mattina, in prossimità della spiaggia di «Torre Quetta». Tre autovetture, infatti, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sul Lungomare Di Cagno Abbrescia. Le cause sono ancora tutte da chiarire ma, con ogni probabilità, la forte velocità e una mancata precedenza sarebbero le cause del sinistro.

I mezzi coinvolti sono una Renault Megane, una Fiat Panda e una Jeep. I feriti delle vetture sono stati trasportati in ospedale, dagli operatori del 118, con lievi traumi.

Per questo motivo è stato interdetto al traffico il tratto di strada tra il Camping San Giorgio e Parco Perotti, in entrambe le direzioni. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Locale.