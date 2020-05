Impazzano i meme sulla gaffe di Al Bano dalla Venier: «L'uomo ha ucciso i dinosauri, lo farà anche con il Covid»

BRINDISI - Per Al Bano «l’uomo ha distrutto i dinosauri». La gaffe gli è scappata durante la trasmissione Domenica In, mentre cercava di esprimere parole di speranza riguardo alla battaglia dell’umanità contro il coronavirus. Ma la sua uscita non è passata inosservata sul web, dove in poche ore si è scatenata un'ironia virale. Migliaia di foto apparse su Facebook scherzano sulla battuta di Al Bano che mentre parlava con Mara Venier ha dichiarato: «L’uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distrugge questo piccolo verme, microbo, che si chiama coronavirus». Così in poco tempo fioccano le foto e i meme sui social dai Flintstones a Jurassic Park, fino ai Simpson: sono tantissime le battute e gli sfottò. Su Twitter un utente reinventa anche il tormentone Felciità di Al Bano proprio in questa chiave: “Felicità / È entrare in contatto / Col velociraptor / La felicità / È incontrarlo di notte / Ammazzarlo di botte / La felicità / È andarsene a letto / Ma senza il vermetto / La felicità / Felicità”. Mentre un altro ironizza: “Secondo Al Bano l'uomo ha distrutto i dinosauri. Poi ha cucinato i tortellini nel brodo primordiale”.