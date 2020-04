Bari, a spasso sul lungomare in bici o col cane: controlli dei Vigili

Gente in bici o che passeggia col cane magari spingendosi oltre una ragionevole distanza dalla propria abitazione. Controlli a tappeto della Polizia locale sul lungomare di Bari per il rispetto delle norme di contenimento e di sicurezza prevista dai Dpcm. Magari, pur rientrando in quella fattispecie consentite, qualcuno ha preferito godersi la passeggiata su uno degli angoli più suggestivi della citt. La pressione delle forze dell'ordine, insomma, resta anche perchè in questo momento siamo in una fase delicata in cui il virus - anche se in qualche modo ingabbiato - è comunque vivo e vegeto e basta poco per rimetterlo in circolazione (foto Luca Turi).