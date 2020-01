Bari, la benedizione dei motociclisti e la dedica ai ragazzi con la sindrome di Down

Si è tenuta questa mattina davanti alla Basilica di San Nicola a Bari la seconda edizione di Motobenedizione, incontro per la benedizione dei motociclisti organizzato dall’associazione Angeli della Strada Motosoccorso - OdV e dedicato ai ragazzi con sindrome di Down.

Al termine della celebrazione della Messa, i motociclisti volontari dell’Associazione, con a capo il trenino della felicità, hanno accompagnato in corteo i ragazzi dell’AIPD - Associazione italiana persone Down, e i ragazzi vittime di violenza della Casa Famiglia di Andria “Assieme onlus” per le vie della città, proseguendo fino al Motokartodromo dell’Adriatico di Polignano a Mare. La giornata continua con giri in pista, musica e momenti di convivialità per motociclisti, ragazzi e genitori.

L'evento è stato patrocinato dal Comune di Bari, dall'assessorato allo Sport del Comune di Bari, dalla Città metropolitana di Bari e dalla Regione Puglia. Anche questa edizione è stata dedicata alle Vittime della strada.

(foto Luca Turi)