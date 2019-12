Bari, 600 centaturi sfilano per i bimbi del Pediatrico: una t-shirt per aiutare chi soffre

Circa 600 centauri su 500 moto si sono ritrovati stamattina davanti alla chiesa San Marcello di Bari e hanno sfilato fino al Centro pediatrico ematoncologico del Policlinico per la manifestazione benefica “Un sorriso su due ruote”, voluta da Agebeo con il Cafè on the Road di Bari. Per raccogliere fondi per i bimbi malati oncologici e le loro famiglie, mediante offerte e la vendita di una maglietta dedicata. Una delegazione di biker è stata accolta in reparto dove ha portato doni per i piccoli, consegnati da motociclisti e motocicliste mascherati da personaggi dei cartoni animati. Poi il colossale esercito rombante di moto è tornato alla base, per la benedizione delle moto e dei biker sul piazzale della chiesa di San Marcello, compiuta dal parroco bardato di casco, don Andrea Favale