Benji e Fede arrivano a Bari: assalto dei fan alla Feltrinelli

BARI - Grande folla al firmacopie alla Feltrinelli di via Melo a Bari, per Benji & Fede: il duo più amato della musica italiana, reduce dal successo della hit dell'estate Dove e quando, ha incontrato il pubblico per una serie di autografi e foto. L'evento è nato per la promozione del nuovo album Good Vibes, in uscita il 18 ottobre.