Foggia, folle cosa di rumeno con auto rubata: speronata auto dei Cc

Un rumeno è stato arrestato dai Carabinieri a Foggia dopo un rocambolesco inseguimento sulla statale 16 che si è protratto per molti chilometri a bordo di una Jeep Renegade rubata a Chieti. Il malvivente, un 25enne, è stato intercettato lungo la statale 16 in direzione di Cerignola dopo che i militari dell'Arma abruzzese avevano segnalato la presenza dell'auto nel Foggiano grazie al dispositivo Gps che aveva a bordo. Alla vista dei militari ha accelerato riuscendo a far perdere le tracce nei pressi dell'uscita per Stornara.

L'auto è stata nuovamente intercettata, sempre sulla statale 16, ma stavolta in direzione opposta verso Foggia. Il conducente dell'auto rubata, vistosi di nuovo braccato da vicino, ha dato inizia a un folle inseguimento facendo slalom tra le auto presenti sulla carreggiata, sperando di un incidente dei Carabinieri..

Giunti ormai in all’altezza della zona ASI a Foggia, proprio mentre le due pattuglie stavano iniziando una manovra a tenaglia per bloccare l’autovettura, il fuggitivo, sentendosi evidentemente braccato, aveva disperatamente tentato di speronare la pattuglia che, approfittando di un tratto di strada senza altre auto, lo stava sorpassando, a questo punto il rumeno ha perso il controllo dell'auto che ha fatto una carambola su se stessa andando a finire contro una delle pattuglie che lo stavano inseguendo. Il rumeno, sceso dall'auto, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato e arrestato dai militari che lo hanno salvato anche da un investimento sulla statale.