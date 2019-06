Auto rubate, disturbatori di frequenze, armi: il covo della banda del portavalori

I carabinieri hanno arrestato due dei presunti esponenti del commando che ieri ha compiuto l’assalto al furgone portavalori avvenuto sull'A14 nel territorio di Sannicandro di Bari. Si tratta di M.M., 49 anni, incensurato di Castellana Grotte (Bari) e di O.M., 46 anni, di Conversano (Bari), già noto alle forze dell’ordine.

Sarebbero almeno quattro i partecipanti al gruppo che ieri ha messo a segno il colpo, con il volto travisato e armati di pistole, a bordo di due Suv, immobilizzando le guardie giurate e sottraendo 81.155 euro, prima di fuggire.

Già nella mattinata di ieri era stato individuato nella periferia di Noci il covo della banda, in un garage. I carabinieri, attraverso una feritoia avevano visto tre auto di grossa cilindrata, di cui due Suv grigi come quelli descritti. I militari sono risaliti immediatamente al proprietario del locale, il 49enne M.M. incensurato, di Castellana Grotte (Ba), che sosteneva di trovarsi molto lontano. I militari allora sono riusciti ad accedere ugualmente nel garage e hanno trovato: due Suv grigi, una Alfa Romeo Giulia, tutti rubati nell'ultimo anno, un jammer con 16 antenne, 22 cartucce calibro 7,65, 5 bottiglie incendiarie con benzina, due radio portatili, targhe contraffatte o clonate, 4 rotoli di pellicola oscurante per i vetri delle auto, un jammer di notevoli dimensioni con 17 antenne per disturbare le frequenze telefoniche e degli apparecchi delle forze dell'ordine, taniche di plastica con benzina, attrezzi da officina, 80mila 990 euro in monete, corrispondenti a quasi tutta la refurtiva, e i giubbotti antiproiettile. La refurtiva era già stata restituita ieri.