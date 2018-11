Il Maggio di Accettura finisce sul New York Times: gli scatti sono di un fotografo barese

MATERA - Il folklore lucano va oltre oceano e finisce sul New York Times grazie agli scatti di un fotografo pugliese, Gianluca de Bartolo di Bari. Ecco alcune immagini del reportage pubblicato, lo scorso ottobre, sul sito del noto quotidiano statunitense che raccontano il Maggio di Accettura. Ogni primavera, in questo villaggio di montagna di circa 2.000 persone in Basilicata si celebra il patrono, San Giuliano, con un «matrimonio tra alberi», un'antica tradizione pagana che richiama migliaia di persone da ogni dove. Tre anni fa, il reporter Gianluca De Bartolo si è recato lì per documentarlo e questo è il risultato. Immagini meravigliose che permettono un viaggio a ritroso verso le radici ancestrali della Lucania. (Foto Gianluca de Bartolo)