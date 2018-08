Vacanze in Grecia, Μilos l’isola degli innamorati

Ultimi scampoli d'estate e non sapete dove andare in vacanza per una fuga romantica con il partner? Ecco a voi qualche idea. Con spiagge che si tuffano nel mare turchese e le spettacolari rocce vulcaniche, che cambiano colore sotto i raggi del sole al tramonto, Milos si presenta, agli occhi di chi la visita, con un paesaggio unico, diverso dal resto delle isole dello splendido arcipelago delle Cicladi.