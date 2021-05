Lecce, in Biblioteca Bernardini riapre mostra «Free Patrick Zaki»

Con il ritorno della Puglia in zona gialla, da lunedì 10 maggio e fino al 4 luglio (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, ingresso libero) nella Sala lettura della Biblioteca Bernardini del Convitto Palmieri di Lecce sarà aperta al pubblico la mostra con i 30 manifesti finalisti del contest 'Free Patrick Zaki, prisoner of conscience'.

Per questa edizione speciale del concorso internazionale di comunicazione sociale 'Poster For Tomorrow' sono stati candidati oltre 900 poster da quasi 50 Paesi in tutto il mondo. L'obiettivo del contest è stato quello di unirsi, con il linguaggio dell’arte e della creatività, alle donne e agli uomini che nel mondo chiedono a gran voce l’immediata liberazione di Patrick Zaki, studente egiziano dell’Università di Bologna, «in carcere nel suo paese come prigioniero di coscienza».

Da lunedì 8 febbraio i 10 poster vincitori sono affissi a Lecce, Bologna (città che hanno concesso la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki) e in un’altra cinquantina di comuni e spazi pubblici e privati in Italia.

Nella Biblioteca Bernardini, grazie alla collaborazione e al sostegno del Polo Biblio-Museale di Lecce, si potranno apprezzare non solo i 10 poster vincitori ma tutti i 30 finalisti provenienti da Italia, Ecuador, Australia, Messico, Bosnia, Francia, Argentina, Bulgaria, Portogallo, Iran, Ungheria, Germania, Cipro, Cina, Croazia. Disponibile in consultazione anche una selezione di libri e pubblicazioni per approfondire il tema dell’Egitto, dell’area del Mediterraneo e della difesa dei diritti civili.

Nei prossimi mesi, dopo la Biblioteca Bernardini, la mostra sarà ospitata anche dal Museo Ribezzo di Brindisi e dalla Biblioteca Magna Capitana di Foggia grazie alla collaborazione dei Poli Biblio-museali di Brindisi e Foggia.

