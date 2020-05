Bari, inaugurata Accademia della bici» per incentivare pratica sportiva nelle periferie

BARI - Questa mattina l’assessora alle Politiche educative Paola Romano ha partecipato alla cerimonia di avvio del progetto «Accademia della bici» finanziato con il bando Urbis e realizzato dal Gruppo sportivo ciclistico dilettantistico di Bari che ormai dal 1997 opera sul territorio cittadino, in particolare nel quartiere San Paolo, per portare avanti progetti che hanno come finalità l’organizzazione, la tutela e la promozione del ciclismo in tutte le sue declinazioni, agonistiche, ricreative e educative.

L’Accademia della bici si propone di favorire percorsi di socializzazione e inclusione sociale mediante l’uso della bicicletta e della pratica sportiva su due ruote, rafforzando contestualmente un servizio di prossimità che la scuola di ciclismo ASD Franco Ballerini da tempo realizza in un’area a forte rischio marginalità socio-culturale nel quartiere San Paolo. Il progetto, presentato oggi, consiste nella realizzazione di una ciclofficina mobile e di uno skill park.

La ciclofficina mobile è un laboratorio educativo itinerante di utilizzo e riparazione delle biciclette: un truck (camion furgonato) dotato di tutte le attrezzature e i materiali necessari realizzerà, in collaborazione con le scuole del territorio che hanno aderito al progetto, dei percorsi formativi e didattici rivolti agli alunni di V elementare e I media finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo ecologico e salutare, a diffondere le norme di sicurezza stradale, a migliorare le conoscenze e le abilità tecniche e ciclistiche di base, a rafforzare l’inclusione e l’autostima personale. Si tratta di un laboratorio versatile e modulabile in base alle caratteristiche e ai bisogni dei beneficiari coinvolti che, quindi, permette di focalizzarsi sull'integrazione socio-riabilitativa qualora si voglia potenziare i processi logico-cognitivi, la concentrazione e la gestualità manuale, o di essere declinato come luogo di aggregazione e socializzazione di gruppo.

Lo skill park, invece, è un’area ludico-didattica, composta da un percorso con vari tipi di ostacoli artificiali di diverso livello volti al miglioramento della propria abilità in mountain bike, destinata sia a principianti sia ad esperti in quanto è formata da strutture differenti per difficoltà e pensate quindi per diverse fasce di età.