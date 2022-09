Matera, grande partecipazione per la visita di Papa Francesco

MATERA - Ecco le foto di Papa Francesco che questa mattina è stato a Matera per chiudere il congresso eucaristico. Allo stadio, oltre 12mila persone hanno seguito dal vivo la messa alla quale il Pontefice ha partecipato.

«Grazie Papa Francesco per averci donato una bellissima domenica di preghiera»: lo ha scritto sui social il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dopo la partenza del Papa da Matera, dove ha concluso il Congresso Eucaristico Nazionale.

«Una giornata - ha aggiunto Bardi - che resterà nella storia di Matera e della Basilicata. La sue parole "per l’Italia chiederei più nascite, più figlì" sono un monito per tutti noi», ha concluso.

«Da Matera Papa Francesco ha coniugato la parabola del ricco epulone e di Lazzaro con la mensa dei ricchi da cui sono esclusi i poveri, che sono anche i migranti che fuggono da miseria, sfruttamento e guerra». Lo dice oggi mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazione Migrantes dopo le parole del Pontefice pronunciate durante la preghiera mariana dell’Angelus da Matera dove si è svolto il Congresso Eucaristico Nazionale. «Da Matera e dalla tavola eucaristica - ha detto mons. Perego nella Giornata mondiale del migrante - è venuto un messaggio forte per costruire il futuro con i migranti».