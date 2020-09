Coronavirus, Anci e Upi premiano le stazioni dei carabinieri lucani

MATERA - Le stazioni Carabinieri di Moliterno (Potenza) e di Tricarico (Matera), zone rosse durante la prima fase dell’epidemia da coronavirus, e poi Matera, Montalbano Jonico (Matera) e Albano di Lucania (Potenza): sono le realtà, in rappresentanza di tutte le 104 stazioni dell’Arma in Basilicata, premiate oggi a Matera su iniziativa dell’Associazione nazionale comuni (Anci) e dell’Unione province italiane (Upi).

La consegna di targhe e pergamene alle «Stazioni» è avvenuta nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato il generale Rosario Castello, comandante regionale dell’Arma, il Sottosegretario alla difesa Giulio Calvisi, i presidenti dell’Upi di Basilicata, Pietro Marrese, dell’Anci, Salvatore Adduce, della Provincia di Potenza Rocco Guarino, il vicesindaco di Matera, Marianna Dimona, il sindaco di Potenza, Mario Guarente, e il vicepresidente del consiglio regionale di Basilicata, Mario Polese oltre a rappresentanti istituzionali, che hanno rimarcato lo stretto rapporto tra Carabinieri e territorio e la presenza dello Stato in una fase difficile, non ancora superata dell’epidemia da coronavirus.

«Con ammirata gratitudine - è scritto su targhe e pergamene - a nome delle popolazioni locali, unanime e riconoscente plauso ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri della Basilicata, sicuri presidi di legalità e punti di riferimento dello Stato che, nel solco delle più altre tradizioni dell’Arma, hanno offerto straordinaria prova di abnegazione e di elette virtù civiche, impegnandosi con generosità nell’attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni lucane, contribuendo ad alleviarne in modo significativo i disagi».

LA CERIMONIA - Nel Palazzo Malvinni Malvezzi in piazza Duomo a Matera il Presidente della Provincia di Matera e Presidente dell’UPI Basilicata, Piero Marrese, il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino e il presidente Anci Basilicata, Salvatore Adduce, a nome dei Presidenti delle due Province lucane e dei Sindaci della Regione Basilicata, hanno consegnato alle Stazioni dell’Arma della Legione Carabinieri di Tricarico, Albano di Lucania, Moliterno, Montalbano Jonico e Matera una pergamena quale segno di sentito ringraziamento per il lavoro, l’impegno, la disponibilità e la professionalità profusi dai Carabinieri delle Stazioni nel periodo della grave emergenza sanitaria che ha colpito il territorio lucano.L’attestato è stato consegnato da parte dei Presidenti delle Province e del Presidente ANCI Basilicata a due Comandanti di Stazione, uno per Provincia, in rappresentanza di tutti i Comandanti di Stazione lucani, prescelti tra i Comuni in cui l’Arma costituisce unico presidio delle Forze dell’Ordine e dove si è concretizzata l’immediata espressione di vicinanza dello Stato verso il cittadino in termini di solidarietà, protezione e coesione sociale. Alla cerimonia hanno partecipato il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, il comandante della Legione Basilicata dei Carabinieri, Rosario Castello, il vice sindaco di Matera, Marianna Dimona, il sindaco di Potenza, Mario Guarente. In sala il Prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, il Procuratore presso il Tribunale di Matera, Pietro Argentino, il Comandante del Comando provinciale di Matera, Samuele Sighinolfi, il consigliere regionale Mario Polese, i sindaci di Bella, Leonardo Sabato e il consigliere comunale di Pignola, Leonardo Albano.