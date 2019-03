Matera, Salvini chiude la campagna elettorale: «Domenica finisce lo show dei Pittella Bros»

MATERA - «Dopo trent'anni la sinistra farà gli scatoloni e lascerà le stanze della Regione Basilicata: domenica finisce lo show dei Pittella Brothers...Che vadano a suonare in giro come i Blues Brothers». Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha concluso il suo comizio a Matera, nella giornata di chiusura della campagna elettorale per le regionali in Basilicata.

Al termine del comizio, com'è usuale, Salvini s'intrattenuto con i simpatizzanti per fare con loro dei selfie. Stavolta però, invece della normale felpa con la scritta della città in cui parla, il segretario federale della Lega ha indossato una maglia del Matera Calcio, la società locale appena fallita per motivi finanziari.

Il Ministro dell’Interno, ha fatto tappa stamani anche a Pomarico (Matera), precisamente nella zona del paese che nel gennaio scorso è stata interessata da una frana, che ha provocato il crollo di abitazioni e depositi.

Durante il sopralluogo, Salvini indossava un casco dei Vigili del fuoco ed era accompagnato da amministratori e tecnici del Comune. (Foto Antonio Genovese)