Gallipoli, l'Italia trionfa al mondiale di pesca sportiva

Con la cerimonia di chiusura tenutasi al Lido San Giovanni a Gallipoli, si è ufficialmente chiuso il Mondiale di Pesca sportiva da Natante organizzato dall’associazione salentina Over Fishing Salento in collaborazione con il Circolo della Vela di Gallipoli.

Tre titoli mondiali su quattro vinti dalla Nazionale Italiana Seniores e Under 21. Marco Volpi si conferma per la settima volta Campione Mondiale Senior, seguito dal connazionale Giacomini Anthony e medaglia di bronzo per il croato Sikiric Marco. Il CT della Nazionale Italiana Senior Alberto Macchi esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti, medaglia d’oro squadre, medaglia d’oro individuale con Marco Volpi : “Una soddisfazione enorme per due motivi: per aver vinto in maniera fortissima, abbiamo stravinto, e perché vincere in Italia ha sempre un sapore particolare. La competizione è stata organizzata in maniera perfetta, il pescato da un punto di vista tecnico è risultato perfetto ed omogeneo per tutte le Nazioni. Abbiamo una squadra molto forte che mi ha seguito dal lontano 1990 e che ha vinto 17 titoli mondiali e 17 titoli individuali.”

Non sono da meno gli Under 21 di Franco Nostrini, oro a squadre e argento individuale con Elias Augelli, chiudendo il mondiale davanti alla Croazia ed alla Slovenia rispettivamente seconda e terza nella classifica finale. Oro individuale per Lovre Milin (Croazia) e bronzo individuale per Luka Gredicak (Croazia).

Cosi Franco Nostrini commenta la vittoria dei suoi ragazzi: «Tanta soddisfazione, abbiamo vinto un mondiale molto difficile, un mondiale dove i concorrenti ormai hanno un livello veramente alto. Splendido secondo posto di Augelli che ha dato veramente spettacolo».

Una grandissima festa dove oltre a festeggiare l’amore per lo sport e per il mare, le 20 Nazionali sono entrate in contatto con il territorio. Oltre ad avere come sfondo il meraviglioso mare di Gallipoli, hanno provato e assaggiato le eccellenze enogastronomiche del territorio, grazie alla collaborazione con Confagricoltura Lecce. Si ricorda inoltre che tutto il ricavato del pescato verrà devoluto in beneficenza per la donazione di organi, a “Cuore Amico” e alla Caritas. Ancora una volta l'Over Fishing Salento abbina lo sport a temi sociali e ambientali. Questo è stato il primo mondiale di pesca plastica free.