Tricase, auto contro muretto di una villa: 2 giovani gravi in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa notte intorno alle 3 a Tricase (Le), sulla strada che conduce a Tricase Porto: un'auto con a bordo quattro persone si è schiantata contro un muretto. Due dei quattro occupanti, un 27enne e una 17enne, sono in ospedale a Tricase in gravi condizioni, meno gravi gli altri due. Il muretto è della villa di una coppia di medici del posto: non si conoscono ancora le cause dell'impatto.

(foto Toma)