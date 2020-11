A Foggia, un rigore dei satanelli «spegne» i biancorossi del Bari

FOGGIA - Allo «Zaccheria» basta un gol ai foggiani per aver la meglio sul Bari che subisce così il primo ko in campionato. A decidere è stato un calcio di rigore ma nel complesso la prestazione della squadra di Auteri è stata mediocre.

Nell'economia della gara da segnalare il black out all’impianto elettrico (gara ferma per sette minuti). Alla ripresa del gioco arriva la rete del Foggia sia pur su rigore: Naessens di testa libera Curcio in area travolto da Sabbione, il rigore è indiscutibile e lo stesso Curcio lo trasforma (41’) spiazzando Frattali.

La cronaca dettagliata della partita ed ulteriori particolari lileggerete domani sulla Gazzetta