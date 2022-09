Barletta, impatto fatale tra camion e furgone: muore un 40enne andriese

BARLETTA - Torna a scorrere il sangue sulle strade della Bat. Questo pomeriggio, intorno alle ore 16, l'impatto tra un camion ed un furgone è stato fatale ad un andriese di 40anni. L'incidente mortale è avvenuto sulla Strada provinciale 12 che collega Barletta alla ex Statale 98, meglio conosciuta come via Vecchia Minervino. I due mezzi si sono scontrati ad un chilometro dal centro abitato, per cause in via di accertamento. A riportare la peggio è stato l'autista del camion, che è morto sul colpo, rendendo vani i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118. Ferito, invece, l'uomo che guidava il furgone e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Barletta e gli agenti del commissariato di Polizia di Barletta, ai quali sono affidate le indagini per risalire alla dinamica.