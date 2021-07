Puglia, al via i saldi estivi: complice il caldo poca affluenza nei negozi

BARI - Al via la stagione dei saldi estivi in Puglia, l’ultima regione d’Italia in ordine di tempo a farlo. Dopo le polemiche sul provvedimento con cui la giunta ha posticipato la data prescelta, che prima era quella del 3 luglio, prendono il via gli sconti che dureranno fino al 15 settembre. Parliamo dei saldi “ufficiali”, perché in realtà da circa 20 giorni gli sconti vengono già ampiamente applicati quando si arriva con la merce in cassa con promozioni particolari. Complice il caldo di queste ore e il weekend però non c'è la ressa nelle vie dello shopping. Ecco la situazione a Bari.