Puglia ancora arancione, ma lungomare, spiagge e vie del centro di Bari pieni di gente

BARI - Nonostante la Puglia sia in zona arancione per tutta la prima settimana di maggio, le strade del capoluogo pugliese questa domenica sono gremite di persone. Dopo un primo maggio uggioso, basta una bella giornata di sole dal clima estivo per spingere i baresi a uscire. E anche se il vento di scirocco sferza la città il Lungomare, le spiagge e le vie del centro sono piene: tra famiglie a spasso (tutte rigorosamente con mascherine) e sportivi in azione a bordo del loro sup o di corsa a Torre Quetta, Bari non si fa sfuggire i primi scampoli di bella stagione. C'è addirittura chi azzarda un primo bagno sulle rive a nord e a sud della città. Ma la cautela non è mai troppa: a Bari infatti, i parchi cittadini sono ancora chiusi per le limitazioni anticovid, c'è chi si riversa per le strade interne e anche se il distanziamento grosso modo è rispettato, il traffico automobilistico aumenta esponenzialmente. In centro e sul mare sembra a tratti tornato ai livelli delle domeniche estive pre covid anche con con alcune zone intasate.