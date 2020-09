Bari, al San Nicola i biancorossi battono il Trastevere 4-0

BARI - Il Bari supera il primo turno di Coppa Italia battendo il Trastevere al San Nicola per 4-0. Questi i marcatori: al 15' D’Ursi, al 23' Marras, al 36' Antenucci e, nella ripresa, al 30' st Candellone. La gara è stata disputata a porte chiuse: l’undici di Auteri ha mostrato di essere a buon punto sul piano tecnico e in crescita sul piano atletico. Nel prossimo turno i pugliesi affronteranno la Spal in trasferta il 30 settembre.