Commando in azione sulla A14 tra Cerignola est e Canosa, fallisce colpo a portavalori: traffico in tilt e code

Tanta paura a tanti disagi alla circolazione stradale sull'A14 , oggi pomeriggio, a causa di un tentativo di assalto ad un portavalori avvenuto tra Cerignola est e Canosa. Il commando, composto da una decina di persone, ha utilizzato anche mezzi pesanti ed escavatori per bloccare il tratto di autostrada e poter operare in «sicurezza». Ma, qualcosa è andato non per verso il giusto ed il piano dei rapinatori è saltato. Certo l'azione plateale dei malviventi ha creato non pochi problemi alla circolazione stradale, creando code chilometriche.

Poco prima delle 16, pertanto, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli-Canosa in entrambe le direzioni a causa del tentativo di rapina al portavalori avvenuto all’altezza del km 602,7

Sul luogo sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

Al momento nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano 2 di km di coda in direzione Pescara e 2 di km di coda in direzione Bari.

Agli utenti che da Pescara sono diretti verso Bari, uscire a Cerignola Est, proseguire lungo la viabilità ordinaria in direzione Bari e rientrare in A14 a Canosa; percorso inverso per chi da Bari è diretto verso Pescara.

Agli utenti che da Pescara sono diretti verso Napoli, uscire a Cerignola Est, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A16 a Cerignola Ovest; percorso inverso per chi da Napoli è diretto verso Pescara.