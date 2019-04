Bari, vento troppo forte: alberi e luminarie cadono come birilli

BARI - Vento troppo forte sferza su Bari e le luminarie e gli alberi cadono giù come birilli: durante la notte raffiche di burrasca hanno creato non pochi disagi in città, facendo crollare di tutto. Come mostrano le immagini, in piazza Moro, ad esempio, grossi rami sono caduti per strada, nelle vicinanze della stazione.

A Loseto, invece, sono caduti diversi pali delle luminarie montati per i festeggiamenti di San Giorgio, rimossi prontamente grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

Molte le chiamate ricevute dalla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che nella giornata di ieri sono intervenuti in un totale di 30 casi, di cui circa 15 nella sola serata di Pasquetta.