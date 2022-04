Gallipoli, si staccano pezzi di muro da uno stabile e danneggiano un'auto parcheggiata

GALLIPOLI - I vigili del fuoco di Gallipoli (Le) sono intervenuti stanotte in Corso Italia, intorno all'1.30, per un distacco di parti murarie di un fabbricato. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall'evento. Il cedimento con conseguente caduta al suolo di una parte di muro ha danneggiato un'autovettura parcheggiata. La zona è stata interdetta alla circolazione pedonale fino alla completa messa in sicurezza dello stabile.