LAGONEGRO - A causa del maltempo c'è stata una frana a Lagonegro: massi e terreno invadono le strade. La sindaca, Maria Di Lascio, è stata costretta ad evacuare sette famiglie che abitano nella zona. Sul posto i tecnici della protezione civile hanno eseguito i primi sopralluoghi.

Il timore è che ora la frana possa peggiorare perché la parte rimasta del muro di contenimento crollato domenica pomeriggio è ancora pericolante. Se dovesse continuare a piovere potrebbero verificarsi nuovi distacchi. Per questa ragione la zona (via 28 ottobre, nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale) è stata recintata e non si escludono altre ordinanze di sgombero.

Al momento sono 7 le famiglie evacuate per un totale di 18 persone che da domenica pomeriggio sono ospitate da parenti e amici. Una famiglia rumena, da anni residente a Lagonegro, è stata, invece, sistemata dal comune in albergo. A provocare il crollo del muro sarebbe state la pioggia caduta nel fine settimana che ha gonfiato il terreno. Per fortuna in quel momento (intorno alle 14) non passava nessuno.