Foggia, protesta pacifica degli ambulanti al «Rosati»: «Vogliamo lavorare»

FOGGIA - «Vogliamo lavorare. Abbiamo dimostrato di poterlo fare in tutta sicurezza»: questo uno degli slogan che questa mattina sono comparsi durante la protesta pacifica organizzata da Fiva Confcommercio Foggia indetta per la prolungata chiusura dei mercati senza possibilità di avere una data precisa per la loro riapertura.

La manifestazione, statica e pacifica, è stata organizzata presso il mercato "Rosati" di via Urbano, settore non alimentare.

La manifestazione consiste nel posizionamento di ogni operatore presso il proprio posteggio senza effettuare alcune vendita e per un massimo di 50 furgoni commerciali.