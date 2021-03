Foggia, pedone investito vicino capolinea Ataf: sul posto 118 e polizia locale

Poco fa un uomo è stato investito a Foggia in via Martiri di via Fani, nei pressi del Capolinea Ataf. Una Fiat Panda l'ha travolto e si è subito fermata a prestare soccorso. Sul posto è intervenuto il 118 e la Polizia Locale per i rilievi del caso. A quanto si apprende il pedone investito non sarebbe in pericolo di vita.