Foggia, palazzina ex Onpi senza acqua: protestano i residenti e bloccano la strada

FOGGIA - Un centinaio di residenti del palazzo di edilizia popolare dell’ex Onpi di via Bari a Foggia hanno bloccato per circa un’ora la strada per protestare contro la mancata manutenzione delle pompe che portano l’acqua alle abitazioni. «Sono quattro giorni che siamo senza acqua - racconta all’Ansa una residente - e chiediamo che il Comune intervenga ponendo fine a un problema che si ripete ogni 15 giorni».

Nel palazzo ex Onpi vivono all’incirca un centinaio di famiglie. I residenti hanno bloccato la circolazione stradale mettendo al centro della carreggiata cassonetti per la raccolta dei rifiuti. La strada occupata è uno dei principali ingressi cittadini. Sono intervenute alcune pattuglie della polizia.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato ed il personale della Polizia locale