Torremaggiore, ha in casa una serra di marijuana fai-da-te: arrestato

La Guardia di Finanza di Foggia ha scoperto e sequestrato in un appartamento a Torremaggiore (Fg) un laboratorio domestico per la produzione di marijuana e tratto in arresto, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio,

un pregiudicato quarantaseienne con precedenti per reati di droga. All’interno di un’abitazione c'era una vera serra “fai da te” dotata di tutte le strumentazioni necessarie per la coltivazione e l’essicazione di piante di cannabis.

L’ampio locale era stato attrezzato nei minimi dettagli, con una tenda dotata di pareti rivestite di materiale riflettente, un impianto di irrigazione, ventilatori e climatizzatori per la regolazione della temperatura, un sistema di misurazione dell’umidità

nonché lampade alogene per mantenere l’esposizione alla luce, oltre a numerosi fertilizzanti.

Sul terrazzo dell’abitazione, le Fiamme Gialle hanno trovato altre piante di marijuana, in piena fase vegetativa, alte circa un metro e arbusti in fase di essiccazione. Le 40 piante sequestrate hanno quantificato la possibile produzione di sostanza stupefacente in circa 2.100 dosi da smerciare sulle piazze. Tutto il materiale ritrovato e utilizzato per la produzione e

confezionamento dello stupefacente e la canapa indiana sono stati sequestrati ed il responsabile posto agli arresti domiciliari.