Foggia, giù cornicione palazzina: per i tecnici si può rientrare, ma le famiglie sgomberate protestano

Non è bastata la paura tra i residenti di una palazzina di via San Severo a Foggia, quando un paio di giorni fa parte del cornicione è venuto giù. Oggi gli undici nuclei familiari sgomberati hanno bloccato la strada con le transenne, impedendo il passaggio e protestando. I tecnici dopo gli accertamenti sostengono che l'edificio non sia pericolante, ma le cinquanta persone coinvolte non vogliono rientrare in casa. L'immobile era già stato dichiarato inagibile e si trova a pochi metri dalle case abbattute solo un anno fa, tutte nelle stesse condizioni, piene di infiltrazioni.

(foto Maizzi)