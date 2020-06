Foggia, paura in una palazzina: a rischio crollo. Sgomberate 11 famiglie

FOGGIA - Attimi di paura tra i residenti di una palazzina di via San Severo a Foggia: ieri sera parte del cornicione è venuto giù. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il cornicione pericolante, ma per sicurezza è scattato ugualmente lo sgombero per 11 famiglie. In tutto una cinquantina di persone hanno liberato lo stabile e da oggi saranno ospitate in albergo a spese del Comune di Foggia. L'immobile era già stato dichiarato inagibile e si trova a pochi metri dalle case abbattute solo un anno fa, tutte nelle stesse condizioni. La struttura, molto datata come potete vedere dalle foto, era piena di infiltrazioni.