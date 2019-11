Vieste, producevano e imbottigliavano grappa abusivamente, stabilimento sequestrato

La Guardia di Finanza di Foggia ha individuato e sequestrato uno stabilimento clandestino per la produzione e imbottigliamento di superalcolici di contrabbando a Vieste (Fg), in località San Salvatore, in particolare grappa. I finanzieri hanno trovato circa 650 litri di prodotto e vari macchinari artigianali non denunciati previamente, e hanno accertato un consumo in frode di quasi 1000 litri di alcol a cui non era stata applicata l'accisa.

Le indagini sono partite dall'acquisto di un cospicuo quantitativo di bottiglie da parte di un cittadino bulgaro. Lo stabilimento abusivo violava anche le più basilari norme igienico-sanitarie, i prodotti erano imbottigliati senza etichette o contrassegni di Stato. Il responsabile della produzione e commercializzazione illegale è stato denunciato per fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche.