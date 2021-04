Puglia, vaccini anti Covid: somministrato oltre un mln di dosi. Consegnate 27 fiale Moderna

BARI - Raggiunta e superata la quota di un milione di dosi di vaccini anti Covid somministrati in Puglia. Con il 92,5% di dosi effettuate rispetto a quelle consegnate, la Puglia è terza tra le regioni italiane per quanto riguarda la capacità vaccinale. Prima, solo il Veneto e l’Umbria.

Nel dettaglio, le dosi somministrate sino ad oggi in Puglia sono 1.003.336 (dato aggiornato alle ore 18.00). L’81,4% degli over 80 ha ricevuto la prima dose (dato Italia: 80,6%); il 48,3% degli over 80 è stato immunizzato (39,7%).

Tra i 79enni, il 66% ha ricevuto una dose; tra i 78enni il 65%; tra i 77 anni è stato raggiunto il 53% di copertura.

CONSEGNATE 27MILA DOSI MODERNA - In Puglia sono state consegnate in serata circa 27mila dosi di Moderna, i vaccini verranno distribuiti dalle Asl ai medici di famiglia per le somministrazioni agli over 80 disabili, ai fragili e ai vulnerabili. Le prossime consegne sono previste, secondo il Piano comunicato alla Regione dalla struttura commissariale, per mercoledì: Pfizer distribuirà 104mila dosi, Astrazeneca 21.400.