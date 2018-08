Poker del Foggia in casa contro il Carpi, i momenti più belli del match

Un dilagante Foggia quello che ieri sera ha battuto il Carpi per 4-2 (1-0), nella partita della prima giornata del campionato di Serie B. Queste le reti: nel pt 23' Camporese (F); nel st 5' Loiacono (F), 10' Tonucci (F), 17' Cicerelli (F), 24' Mokulu Tembe (C), 36' Jelenic (C). Ecco i momenti più belli del match in alcuni scatti.

(Foto Vincenzo Maizzi)