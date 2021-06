Cellino San Marco, consegnata la targa commemorativa a Carmelo Carrisi, papà di Al Bano

BRINDISI - Nella sala consiliare del Comune di Cellino San Marco si sono riuniti il Sindaco Salvatore De Luca, l’assessore Valentina Cascione, i fratelli Albano e Franco Carrisi per la cerimonia di consegna di una targa commemorativa dedicata al padre del cantante, Carmelo Carrisi internato nei campi di concentramento durante il secondo conflitto mondiale.

“La consegna della targa, anche se può essere intesa come un semplice gesto, vuole chiaramente essere un segno di riconoscimento nei confronti di tutte quelle famiglie, che durante la seconda guerra mondiale hanno subito il dramma della deportazione”, ha detto il sindaco Salvatore De Luca. “Essere deportati ed internati nei lager nazisti e tutte le oscenità che ne sono conseguite, sono atti così disumani che non possono non essere ricordati. Perché la storia deve essere ricordata per poter prevedere il futuro”, ha aggiunto l’assessore Cascione.

La targa, con il volto di Carmelo Carrisi impresso su un cristallo, si erge su una base di ulivo con un chiaro riferimento simbolico ed evocativo alle radici e origini salentine oltre che simbolo proprio del Comune di Cellino. La targa è stata progettata da Angelo Arcobelli, presidente dell'Associazione “Res Publica Cilinara”, e realizzata da StudioPixel di Giampiero Milano. Si ringraziano per la loro la presenza la Polizia Locale e la Protezione Civile e di tutti gli intervenuti. (Foto Giada Occhibianco)