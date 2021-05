Happy Casa, si parte per la grande impresa

Brindisi - Gli atleti della Happy Casa in partenza per Venezia dall'aeroporto brindisino. È la vigilia di una grande impresa: in caso di vittoria a Trieste, Basket Brindisi sarebbe nella semifinale playoff: un risultato mai raggiunto. In gara 2 dei quarti, i brindisini hanno trionfato sull'Allianz con un travolgente 86-54. La Puglia intera incrocia le dita.