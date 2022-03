Tentano furto in un supermercato di Canosa, messi in fuga dalla vigilanza privata

CANOSA - Furto sventato al supermercato "Md", alla periferia di Canosa. Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 2, l'allarme dell'esercizio commerciale, ha fatto entrare in azione la pattuglia della Vegapol presente in città. L'immediatezza dell'intervento della guardie giurate ha messo in fuga i ladri, facendo fallire il progetto criminale. Da quanto appreso, sembrerebbe che ad aver agito sia stata una banda ben organizzata, che attraverso un foro nella parete retrostante, puntava ad entrare nel supermercato. I malviventi erano arrivati all'ultimo strato dei mattoni forati, prima di accedere all'interno della struttura. Con un secchio (cerchiato in una foto) avevano anche tolto le macerie dalla strada per non farsi notare. Tutta fatica sprecata, perché l'arrivo della vigilanza privata li ha messi in fuga. Sul posto si sono anche recati gli agenti del locale commissariato di Polizia, assieme al titolare dell'attività commerciale, che ha accertato la presenza di tutta la merce, a riprova del fatto che i malviventi non erano riusciti ad introdursi nel negozio.