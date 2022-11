Bari, tre navi militari in mare per il benvenuto al presidente Mattarella

BARI - Per onorare la più alta carica dello stato, spareranno 21 colpi a salve secondo la pratica del saluto militare. Così sarà accolto a Bari il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ed è per questo motivo che, questa mattina, sono comparse a largo della costa barese tre navi (Duilio, Bergamini e Carabiniere), mentre la quarta (San Marco) è già nel porto di Bari per il supporto logistico. Sono previste le prove generali per la cerimonia commemorativa del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, in programma venerdì 4 novembre nei blindatissimi quartieri Madonella e Japigia. La presenza di queste tre navi militari, non è passata inosservata ai tanti cittadini baresi, con tanto di apprensione palesata sui social, visto il clima bellico che si continua a respirare in Ucraina. Niente paura, perché la presenza delle navi militari è solo finalizzata all'evento che si svilupperà fra due giorni.