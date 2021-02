Bari, protesta operatori Arpal: a rischio futuro di 128 formatori

BARI - Un sit-in di protesta si è svolto questa mattina dinanzi alla sede di Arpal (Agenzia regionale politiche attive del lavoro) Puglia a Bari per chiedere chiarezza sul futuro di 128 formatori: la protesta è stata organizzata da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals-Confsal.

Per i rappresentanti sindacali, «mancano volontà politica e dirigenziale per la risoluzione immediata del problema. Non è possibile - aggiungono - assistere passivamente a comportamenti e dichiarazioni assimilabili a una sorta di scaricabarile tra Arpal e Regione Puglia che continuano a esimersi dai propri doveri o responsabilità, riversandoli l'una sull'altra».