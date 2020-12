Incidente sulla Modugno-Carbonara: l'auto rimane in bilico sul guardrail, conducente illeso

Un'auto rimasta in bilico sul guardrail, con il conducente fortunatamente illeso: è il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina nel Barese, sulla SP110 che collega Modugno a Carbonara. L'auto è rimasta in quella posizione per cause ancora da chiarire. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco: ancora da stabilire la dinamica del sinistro.